Joe Biden durante l’incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia, in Polonia, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti, quando gli è stata chiesta un’opinione sul presidente Vladimir Putin, in relazione alle sofferenze dei profughi ucraini, il presidente Usa ha risposto lapidario: “è un macellaio”. Una dichiarazione che ha scatenato una reazione sdegnata da parte di Mosca: “I nuovi insulti di Biden a Putin restringono ulteriormente la finestra di opportunità per ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti”.