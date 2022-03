Due sanitari dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, intenti a fare sesso in una stanza del Pronto Soccorso. È la scena immortalata in quattro video recapitati in forma anonima su una chievatta usb arrivata alla redazione della testata locale Metropolis, che ne dà notizia. Nei filmati, della durata di pochi secondi ciascuno, secondo quanto0 viene riferito, si vedono effusioni e atti sessuali decisamente espliciti: “Questo è quello che succede al Pronto Soccorso di Castellammare“, si legge sul foglio A4 che li accompagnava.

I file sono stati spediti alla redazione di Metropolis da un indirizzo di Ercolano risultato poi inesistente: con molta probabilità, chi li ha mandati ha registrato le scene con una telecamera nascosta nella stanza usata dalla coppia come alcova. Dall’ospedale di Castellammare al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito ma è probabile che venga avviata un’indagine interna per accertare in primis la veridicità dei video e, eventualmente, risalire ai responsabili e prendere gli opportuni provvedimenti nei loro confronti.