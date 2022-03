Guerra in Ucraina Kiev città aperta, gli scappati pronti a resistere “più dei russi” In fuga dai missili – Tatiana, 75 anni, percorre 70 km in bici per ritrovare suo marito. Il rabbino Azman apre ai rifugiati Di Stefano Citati

Talk-show, ospiti, gettoni La Rai può pagare tutti tranne Orsini Opinionisti e cachet – Dai 500 ai 5.000 euro per i contratti (spesso in esclusiva) di esperti ed editorialisti. Fuortes però ferma solo il prof. Di Lorenzo Giarelli e Gianluca Roselli

Borsa del turismo “Per Federalberghi Cilento è Calabria. Paestum? Lucana” Non si sa se ridere o piangere al racconto che ci virgoletta Luisa Cavaliere, intellettuale napoletana e titolare di una struttura turistica di Castellabate, il paese di mare che grazie a Benvenuti al Sud ha regalato al Cilento una popolarità universale. “Nei giorni scorsi – dice la signora Luisa – ho ospitato un tour operator […] Di Vincenzo Iurillo

Adolfo Urso “La missione russa al massimo fu propaganda, non spionaggio” Il presidente del Copasir: “Abbiamo sentito Giuseppe per evitare strumentalizzazioni. Non c’è prova di ricatti da Mosca” Di Giacomo Salvini

Tribunale di Roma Mentì sul giudice che condannò Berlusconi: pena di 8 mesi. Il ricorso Cedu perde i pezzi Condannato l’imprenditore Massimo Castiello, per aver detto il falso ai magistrati sul giudice Antonio Esposito, che fu il presidente del collegio di Cassazione che condannò in via definitiva Silvio Berlusconi per frode fiscale. Pena: 8 mesi di reclusione. Reato: false dichiarazioni rese al pm. Così ha deciso in primo grado il Tribunale di Roma, rinviando […] Di Gianni Barbacetto

Pure per Italia-Macedonia Biglietti falsi online, oscurati 12 siti esteri Siti polacchi, tedeschi e italiani, con la sede principale in Irrlanda, che dichiaravano di vendere biglietti di ogni tipo. Anche per la partita di ieri tra la Nazionale italiana e la Macedonia del Nord. Ma era una truffa. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Roma ieri ha provveduto a oscurare 12 siti web […] Di RQuotidiano

Il report Omicron 2, il contagio corre a Sud Gimbe – “Casi +42% contro il 30 del centro e del nord”. record in Puglia (+51,6) Di RQuotidiano

L’inchiesta a Firenze Stragi, la Cassazione annulla con rinvio i sequestri ai fratelli del boss Graviano La Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che aveva confermato i decreti di perquisizione nei confronti dei familiari di Giuseppe Graviano. La Suprema Corte nell’udienza del 23 marzo scorso ha dunque accolto le tesi dell’avvocato Mario Murano, difensore di Benedetto e Nunzia Graviano. I due fratelli del boss Giuseppe Graviano non […] Di Marco Lillo

Procura di Palermo Lia Sava, prima pg in rosa: una vita contro Cosa Nostra “Sono molto onorata per questa nomina e di prendere il posto di Roberto Scarpinato. Metterò in questo incarico il massimo impegno, con senso di responsabilità e studio serrato delle carte”. Sono le parole della nuova procuratrice generale di Palermo Lia Sava, scelta con voto unanime dal Csm. La 58enne magistrata pugliese ottiene così un nuovo […] Di Saul Caia

L’indagine di Torino Bilancio Juve, i pm sentono Dybala: faro sugli stipendi Paulo Dybala è stato interrogato, come persona informata dei fatti, per quasi tre ore dal pool di magistrati della Procura di Torino, nell’indagine sulle presunte plusvalenze da 282 milioni di euro realizzate dalla Juventus negli ultimi tre anni. L’argentino è solo il primo di una serie di calciatori che si dovranno presentare davanti ai pm […] Di S.C.

Alla Camera I deputati pronti a salvare Sgarbi: “Insulti social? Attività politica” “Inetto, depensante, incompetente, ignorante, onanista”. No, non sono insulti ma al più “espressioni colorite” di chi si è sentito ferito nell’orgoglio e ha reagito – anima bella – sol per difendersi. E che importa se a pronunciarle sia stato Vittorio Sgarbi, un artista in fatto di contumelie che mortificano l’altrui dignità: per lui è lecito […] Di Ilaria Proietti

La Commissione antimafia Minacce don Patriciello. Dossier in Parlamento “Il giorno in cui misurerà le parole, non succederà nulla”. Hanno attirato l’attenzione della Commissione parlamentare antimafia le espressioni utilizzate lunedì da una donna verso don Maurizio Patriciello, prete noto per le sue battaglie contro la camorra, durante un incontro pubblico a Caivano, alla presenza dell’ex premier Giuseppe Conte. Mercoledì la Commissione si è recata […] Di RQuotidiano

Esclusa la “pista russa” Attacco hacker alle Fs. Indagano i pm romani La procura di Roma indaga sull’attacco hacker subito dalle Ferrovie dello Stato, azione che ha creato molti disagi agli utenti nelle ultime 48 ore. Le Fs sono state aggredite da un cryptoLocker, un trojan che agisce sui file rendendoli inutilizzabili. Di solito, gli hacker poi chiedono un riscatto per decriptare i dati. Fonti investigative escludono […] Di V.B.

Super carriera Da vigile capo a Palazzo Spada: Consiglio di Stato si autoassolve Antonella Manzione aveva le carte in regola per essere nominata consigliere di Stato. Lo hanno deciso i suoi attuali colleghi di Palazzo Spada che hanno equiparato la carriera di capo della Polizia locale a Firenze e l’incarico (breve) a Palazzo Chigi su chiamata dell’allora premier Matteo Renzi, a quella di dirigente di altissima fascia. Che […] Di RQuotidiano

Il riarmo “Siete dei pazzi”: manifesto pacifista di papa Francesco Da Gesù a Gandhi, Bergoglio delinea un’alternativa alla guerra. Il 24 aprile la marcia straordinaria Perugia-Assisi Di Salvatore Cannavò

La storia che torna Fosforo bianco, l’arma usata dai buoni a Falluja Come gli Usa – Mosca impiega le stesse bombe incendiarie usate in Iraq Di Mario Portanova

Corea del Nord Nuova sfida: testato un missile balistico La Corea del Nord, per la prima volta dal 2017, ieri ha lanciato un missile balistico intercontinentale (Icbm) che è caduto in mare nella zona economica esclusiva del Giappone dopo aver volato per 71 minuti e 1.100 chilometri, toccando un’altezza di 6 mila chilometri. Gli Icbm, progettati per trasportare armi nucleari, consentirebbero alla Corea del […] Di RQuotidiano

In trincea Da Leopoli a Kharkiv, viaggio fino ai crateri lasciati dalla battaglia Scheletri di edifici colpiti e carcasse di carri armati carbonizzati. Nella città di Zelensky, Kryvyi Rih, bandiere e militari in parata Di Alfredo Bosco

Il fronte vaticano Quante divisioni ha il pontefice L’arsenale strategico – L’Amore e la Parola sono armi superate, ma, con la Dottrina, Papa Francesco può mettere all’angolo quei governanti che contribuiscono alla guerra e che si dicono “cattolici” Di Fabio Mini