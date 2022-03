“Vi ringrazio per non aver creato distinzioni tra profughi. Dobbiamo accogliere anche “i diversi scienziati russi che chiedono di uscire e noi dobbiamo accoglierli“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo a Palazzo Madama in replica alle dichiarazioni dei senatori. “Ho chiesto alla ministra Messa di mettere un numero di telefono” per gli scienziati, “perché possano chiamare e si possano attivare le procedure di accoglienza”