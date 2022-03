Il tribunale Lefortovo di Mosca ha giudicato colpevole di “frode su larga scala” Alexey Navalny, il leader dell’opposizione russa da tempo in carcere con altre accuse. Il dissidente rischia così altri 13 anni di reclusione. “Navalny ha commesso una appropriazione indebita, ovvero il furto di proprietà altrui da parte di un gruppo organizzato”, ha detto il giudice Margarita Kotova, secondo quanto riporta una giornalista dell’agenzia di stampa Afp presente sul posto. L’udienza si è tenuta nel carcere di Pokrov, a pochi chilometri da Mosca, dove Navalny è detenuto da circa un anno. Il 45enne è stato dichiarato colpevole anche di oltraggio alla Corte. La pena a cui verrà condannato sarà annunciata in un secondo momento.

Il principale oppositore russo a Vladimir Putin è stato di recente inserito nella lista dei terroristi ed estremisti redatta dall’ente Rosfinmonitoring, il servizio federale per il monitoraggio finanziario. In gennaio era scattato l’arresto per il fratello Oleg. Nell’agosto del 2020 era stato vittima di un avvelenamento. Le analisi di specialisti tedeschi avevano trovato tracce della neurotossina che aveva colpito Navalny sulla bottiglietta d’acqua offerta gratis dall’Hotel nel quale alloggiava, a Tomsk. Era stato impiegato l’agente nervino Novichok, che lo aveva ridotto in fin di vita.