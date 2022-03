Erano detenuti in Iran da anni. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha confermato su Twitter che è stata messa fine alla detenzione “ingiusta” di Nazanin Zaghari-Ratcliffe e Anoosheh Ashoori, da anni prigionieri nella Repubblica islamica. La donna era detenuta dal 2016, l’ingegnere Ashoori da quatto anni. “Ora torneranno nel Regno Unito”, ha dichiarato, precisando che il suo governo ha lavorato “intensamente” per assicurare il loro rilascio e “sono felicissimo che si riuniranno con le famiglie ed i loro cari”. Sempre su Twitter la deputata britannica, Tulip Siddiq, che in questi anni ha seguito molto da vicino la vicenda di Zaghari-Ratcliffe, ha pubblicato una foto che ritrae la donna sull’aereo per il Regno Unito.

It’s been 6 long years – and I can’t believe I can FINALLY share this photo.

Nazanin is now in the air flying away from 6 years of hell in Iran.

My heart goes out to Gabriella and Richard, as her long journey back home to them gets closer by the minute.#NazaninIsFree ❤️ pic.twitter.com/BzEEBP840C

— Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) March 16, 2022