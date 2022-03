Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha citato Pearl Harbor e gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 nell’intervento al Congresso degli Stati Uniti. “Ricordate Pearl Harbor”, “ricordate l’11 settembre”, giorno terribile” in cui “persone innocenti sono state attaccate”, ha detto. “Proprio come voi non ve lo aspettavate, neanche noi”, ha sottolineato, “quel giorno si ripete ora da tre settimane, ogni giorno e ogni notte”, “con le città sotto attacco e migliaia di persone morte”