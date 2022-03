Ovazione e lunghi applausi per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento da Kiev al Congresso degli Stati Uniti, dove è stato accolto dal saluto della speaker della Camera Nancy Pelosi. “Gloria all’Ucraina”, ha detto Zelensky, che ha chiesto agli Usa di istituire la no fly-zone e un’alleanza “per salvare le democrazie dell’Occidente”.