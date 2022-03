Sono 28.900 i nuovi casi di Sars-CoV-2 diagnosticati in Italia nelle ultime 24 ore, con un aumento del 30,86% rispetto ai circa 22mila di 7 giorni fa. Si conferma quindi la ripartenza del contagio, già chiara durante la scorsa settimana, e confermata anche dall’incidenza dei tamponi molecolari schizzata ad oltre l’11 per cento. I decessi riportati nel bollettino sono 129. Influenzati dalle mancate dimissioni della domenica, aumentano anche i posti letto occupati: +228 in area medica e +2 in terapia intensiva, in un giorno da 32 ingressi.

Ad oggi sono quindi 8.468 i ricoverati in reparti Covid e altri 518 positivi vengono assistiti in rianimazione. Si conferma ormai sopra un milione il numero di attualmente positivi, pari a 1.003.239 di cui 994.253 si trovano in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia i casi accertati sono stati 13.402.905: in 12.242.669 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 156.997 sono morti.

Nel bollettino quotidiano la regione con il maggior numero di nuovi contagi riportato è il Lazio con 3.739, seguito dalla Puglia che ne segnala 3.346. La Campania ne comunica 2.806, la Sicilia 2.516 e la Lombardia 2.336, mentre l’Emilia Romagna si ferma a 2.002. Oltre mille casi anche in Piemonte (1.892), Toscana (1.769), Veneto (1.750), Calabria (1.547) e Sardegna (1.020). Tutte le altre regioni ne riportano un numero variabile tra i 906 delle Marche e i 5 della Valle d’Aosta, unica area con meno di 100 nuovi positivi.