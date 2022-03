“Se il prezzo del gasolio incide più del 25-30% nel prezzo di un trasporto, noi andiamo sotto. E oggi incide del 55%, in base alle tariffe”. È la testimonianza di Giuseppe Pes, uno degli autotrasportatori che ha protestato davanti la Prefettura di Cagliari per il caro carburante. “Nel gennaio del 2021 mettevamo trecento litri di gasolio e pagavamo 410 euro. A gennaio di quest’anno siamo passati a 525 euro. A marzo siamo a 670 euro – spiega – Ogni giorno perdiamo 100 euro su un percorso di 300 chilometri. Prendendo come modello in camion che deve fare 10mila chilometri al mese, per stare nelle spese, noi siamo in perdita di 2000 euro al mese. Solo per il gasolio”. La referente Annamaria Schirru: “Le aziende non riescono a lavorare. Chiediamo al governo di abbattere le accise”.