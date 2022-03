Kherson resta una città ucraina e respinge il possibile referendum russo per l’indipendenza. È il contenuto della risoluzione approvata dal consiglio regionale della città, a fronte del voto che i russi vorrebbero tenere per creare una Repubblica popolare simile a quelle create nel 2014 e nel 2015 nelle province del Donetsk e del Luhansk. In un video, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha osservato come la Russia punta a creare delle “pseudo-repubbliche” per dividere il Paese. Intanto i cittadini hanno sfilato pacificamente per criticare gli invasori russi: “Fascisti”, hanno urlato. I soldati di Mosca hanno aperto il fuoco (principalmente verso l’alto, per disperdere i manifestanti). Alcune persone sono rimaste ferite.

