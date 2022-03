“Il governo pone tutta l’attenzione alla realizzazione del Pnrr e all’impatto dei costi dell’energia e delle materie prime sulla nostra economia. È chiaro che molte delle regole che ci hanno accompagnate negli ultimi anni vanno rilette, in particolare una riguarda la guida fiscale per il 2023″. Così Mario Draghi in risposta al question time alla Camera. “Molto tempo prima della crisi in Ucraina, ho detto che le regole di bilancio erano in generale inadeguate – ha aggiunto – E quindi questa considerazione vale ancora di più oggi. L’Ue ha priorità strategiche e queste regole non tengono conto delle priorità strategiche che si sono affermate negli ultimi 2 anni: clima, energia, difesa. Sono priorità strategiche per l’Ue e per l’Italia e a maggior ragione ora occorre ripensare allo schema generale”.