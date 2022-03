È partita da Avezzano in provincia dell’Aquila martedì 1 marzo la colonna di mezzi della Croce Rossa Italiana che porta in Ucraina medicinali e beni di prima necessità destinati ai cittadini ucraini. La colonna è composta da quattro bilici e due mezzi di supporto. Un impegno che, specifica Ignazio Schintu, direttore operazioni emergenze e soccorsi della Cri, “continuerà”. Già ieri sono partiti due diversi tipi di aiuti, spiega ancora Schintu, uno umanitario, con il trasporto di medicinali, coperte e cibo, da destinare alla Croce Rossa dell’Ucraina, e un altro di supporto al dipartimento di Protezione Civile, che prevede il trasporto in Polonia di tende del governo italiano e posti letto per allestire un campo che potrà ospitare fino a 1000 persone.