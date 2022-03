Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky esorta gli ebrei di tutto il mondo a parlare apertamente dopo un attacco missilistico russo contro una torre della televisione di Kiev costruita sul luogo del massacro dell’Olocausto. “Ora mi rivolgo a tutti gli ebrei del mondo. Non vedete cosa sta succedendo? È molto importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non rimangano in silenzio in questo momento”, dice