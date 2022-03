Da qualche giorno si era fatta strada la figura di un pilota ucraino che – da solo – sarebbe stato capace di abbattere 5 o 6 caccia in arrivo da Mosca. Date le scarse informazioni su di lui, gli è stato dato il soprannome di ‘Fantasma di Kiev’. Tuttavia, nel corso delle ore, i dubbi sulla sua esistenza si sono fatti sempre più forti e aveva iniziato a farsi strada che si trattasse, come poi è emerso, di un falso. Gli account social dell’esercito ucraino avevano anche messo in circolazione un video non autentico, creato, come si legge su Open, tramite il videogioco DCS, Digital Combat Simulator World.

#stoprussia

Що виробляє цей український ас ????????

——————————————–

МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ знищує “нєімєющій аналогов” Су-35 російських окупантів ❌❌❌ pic.twitter.com/z6YVnm8ezo — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

Sempre Open ha ricostruito altri passaggi: in rete circolano alcune foto del pilota in questione ma risalgono, in realtà, al 2019. Vengono inoltre associate altre immagini in cui viene fatto cenno al nome di un certo Vladimir Abdonov: si tratta, però, di fotomontaggi.