Il botta e risposta risale a lunedì scorso. Vladimir Putin ha riunito i vertici dell’esercito e dell’intelligence prima di decidere di riconoscere l’indipendenza di Donetsk e Lugansk. Tra i relatori, c’è il capo dei servizi segreti esterni, Sergei Naryshkin. Come si vede nel video, il presidente russo, in un breve scambio di battute, ha umiliato di fronte a tutti il numero uno degli 007, che è apparso in grande difficoltà.