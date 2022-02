Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” l’attore Luca Barbareschi dall’accusa di traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta sui fondi al teatro Eliseo. Assolto insieme a Barbareschi anche l’ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio. Come ricorda Il Messaggero, l’accusa si focalizzava su 4 milioni di euro ricevuti a favore del teatro: secondo gli inquirenti erano stati ottenuti a seguito di pressioni e influenze su alcuni vertici del ministero dell’Economia e su parlamentari di diverso colore politico.

“Grande gioia per la conclusione del processo relativo al traffico di influenze per Luca Barbareschi – afferma l’avvocato Paola Balducci, difensore dell’attore – Un processo iniziato nell’aprile 2017 che ha portato tanti dispiaceri personali e grandi difficoltà all’azienda per una vicenda che di fatto è inesistente. Giustizia è fatta ed è stata sancita con la formula più scagionante di tutte: il fatto non sussiste’. Nel novembre del 2020 l’attore era già stato prosciolto dall’accusa di essersi appropriato di sipari, condizionatori, moquette, poltrone e altri materiali del Teatro Eliseo di Roma per un valore di circa 813 mila euro appartenenti alla precedente gestione del teatro.