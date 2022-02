Sono 59.749 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 555mila tamponi processati, di cui 406.477 test antigenici rapidi, con un’incidenza pari al 10,8%. I decessi riportati sono 278, di cui 38 degli scorsi giorni ma comunicati solo oggi. Continuano a svuotarsi i reparti degli ospedali: il saldo ingressi-uscite dell’ultimo giorno è -475 ricoverati con sintomi in area medica e -46 pazienti Covid in terapia intensiva, dove si sono registrati 75 ingressi.

Da lunedì a mercoledì sono stati individuati 159.231 casi, circa 65mila in meno dei 224.378 degli stessi tre giorni della scorsa settimana. Il confronto degli altri indicatori conferma il netto miglioramento della situazione, pur restando i decessi su livelli drammatici (947 in tre giorni, erano stati 1.125). Risultano in calo infatti sia gli ingressi in terapia intensiva, da 259 a 225, sia il saldo ingressi-uscite dai reparti ordinari, con 933 posti letto occupati in meno. Una netta accelerazione rispetto al -533 degli stessi giorni della settimana precedente.

Ad oggi sono quindi 15.127 i pazienti positivi ricoverati nei reparti e altri 1.073 vengono assistiti in rianimazione. Numeri in calo continuo e sempre più rapido, con circa 5mila posti letto in più disponibili rispetto a fine gennaio. Altre 1.463.913 persone positive si trovano invece in isolamento domiciliare, quindi il totale degli attualmente infetti è 1.480.113. Da inizio pandemia i casi confermati di infezione sono stati 12.265.343: escluso chi è contagiato in questo momento, i guariti-dimessi sono 10.633.268 e in 151.962 sono deceduti.