Dopo i temporali degli ultimi giorni, il Mediterraneo sarà conquistato da un vasto campo di alta pressione. Sole prevalente da Nord a Sud e valori ben oltre la media climatica, con il picco atteso nella seconda parte della settimana.

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Archiviata la fase di instabilità che ha interessato diverse regioni italiane negli ultimi giorni rinfrescando un po’ l’aria, sull’Italia torna a imporsi l’anticiclone. Da domenica prende infatti il via una nuova fase di caldo intenso destinata a coinvolgere progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo, con temperature in costante aumento e condizioni di tempo stabile almeno per buona parte della prossima settimana. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, il cambiamento sarà determinato dall’espansione di un vasto campo di alta pressione subtropicale che, a partire da domenica, garantirà cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera Penisola, relegando i temporali a fenomeni isolati e limitati alle aree interne.

Il primo effetto sarà un deciso rialzo delle temperature. Già tra domenica e l’inizio della settimana le massime raggiungeranno diffusamente i 33-34 gradi nelle principali città del Centro-Nord, mentre valori leggermente inferiori si registreranno lungo il versante adriatico, tra Abruzzo, Molise e Puglia, e su parte delle coste ioniche, dove la ventilazione settentrionale contribuirà a contenere il caldo. La fase più intensa è però attesa da metà della prossima settimana. Le masse d’aria di origine subtropicale prenderanno definitivamente il sopravvento, riportando condizioni di caldo marcato e afoso su gran parte del Paese. Le temperature torneranno così a superare sensibilmente le medie climatiche del periodo, con anomalie termiche diffuse e una sensazione di afa destinata ad aumentare soprattutto nelle grandi città e nelle pianure.

Nel dettaglio, domenica il tempo sarà stabile e soleggiato da Nord a Sud, con caldo in progressivo aumento. Lunedì il sole continuerà a prevalere quasi ovunque, anche se non si escludono locali acquazzoni pomeridiani sulle zone interne del Centro e qualche temporale sulla Basilicata. Martedì lo scenario cambierà di poco: cielo in prevalenza sereno al Nord, qualche rovescio nelle aree interne del Centro e temporali isolati sulla Sila, mentre il resto del Sud resterà interessato da condizioni generalmente soleggiate.

Le previsioni indicano quindi l’avvio di una nuova fase dominata dall’alta pressione, destinata a riportare sull’Italia un clima pienamente estivo dopo la breve parentesi caratterizzata da correnti instabili e precipitazioni. L’attenzione resta ora puntata sull’evoluzione della seconda parte della settimana, quando il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente con valori superiori alle medie stagionali su gran parte della Penisola.