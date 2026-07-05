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Tempo di percorrenza raddoppiato per chi sceglie l’Alta velocità Roma-Milano e disagi su tutta la linea. Inizia oggi e proseguirà fino alle ore 4 del 10 luglio la deviazione sulla Tirrenica che permetterà i lavori sulla linea principale.

Nello specifico, ha fatto sapere Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) si sta proseguendo “con gli interventi per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale ‘Ponte al Pino’, nel nodo ferroviario di Firenze. Le attività richiedono due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria, necessarie per consentire la rimozione dell’impalcato esistente e, successivamente, il varo della nuova struttura”. All’origine ci sono un volume di investimenti e numero di opere in realizzazione senza precedenti, dovute anche dall’accelerazione degli investimenti per il Pnrr. Nel corso del 2026 sono attivi circa 1.300 cantieri sull’intera rete nazionale per conseguire il 100% degli obiettivi previsti e i target programmati. Con un impatto sulla conciliazione della realizzazione delle opere con la continuità del servizio e con la tutela della qualità dell’esperienza di viaggio.

Nelle scorse ore il presidente della Toscana Eugenio Giani ha parlato di “un’emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito”. Giani raccomanda a chi può di lavorare da casa, prevedendo “giorni di grande difficoltà“. Ma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini si difende, sostenendo che “ogni cantiere comporta un disagio”, ma l’alternativa è “non fare i lavori” e allora “l’Italia si ferma”.

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha postato sui social un video del sopralluogo al cantiere di Ponte al Pino dove sono in corso i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia. “I lavori procedono e procedono spediti secondo cronoprogramma”, assicura. Nel video l’assessore comunale alla mobilità, Andrea Giorgio, spiega che il Comune ha predisposto “tutte le alternative possibili”: le navette sostitutive tra le due stazioni fiorentine, l’utilizzo gratuito della tramvia per chi ha un biglietto del treno e la polizia municipale che scorterà le navette. Giorgio parla di un “momento complesso per la città, che però ci porta una grande trasformazione importante: un ponte nuovo, più sicuro, più efficiente e una città che piano piano cambia, si rinnova e offre servizi migliori ai cittadini”.

È previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campo Marte e Firenze SMN in collegamento con alcune Frecce, spiegano da FS, che annuncia cancellazioni, modifiche di orario e/o di fermate e allungamento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti anche per i treni Alta Velocità di Italo sulle tratte Torino/Milano/Verona/Venezia, Roma/Napoli/Salerno/Reggio Calabria, Torino – Benevento/Bari, Firenze-Napoli, Roma-Bari, Napoli-Genova e Napoli-Bolzano.

Il disagio si estende anche ai viaggiatori estivi. A questa prima fase seguirà infatti una seconda, dalle ore 23 del 26 luglio e fino alle ore 11 del 30 luglio, con un taglio di “circa il 50% dei treni” programmati nel nodo di Firenze, spiega Rfi. La circolazione dei treni a lunga percorrenza sarà garantita attraverso la linea Tirrenica, sulla quale saranno instradati due treni ogni ora della relazione Roma-Milano/Torino. Gli aumenti dei tempi di viaggio sono “già inseriti nei sistemi di vendita”. Sempre la linea Av Firenze-Roma sarà interessata da interruzioni tra il 10 e il 28 agosto, mentre un’altra serie di lavori è prevista sulla Milano-Bologna dal 10 al 17 agosto.