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Ha iniziato a lanciare sassi e oggetti sulle auto in transito su viale del Muro Torto a Roma dalla terrazza che costeggia la strada nel pieno centro della Capitale. E oltre a un’auto privata, ha colpito anche un mezzo della polizia locale. Un uomo di 29 anni è stato portato in commissariato, dopo l’intervento della polizia di Stato che lo ha bloccato. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma gli eventuali danni potevano essere gravissimi. Fra gli oggetti ritrovati a terra c’erano anche una pietra del peso di 9 chili e un grosso tronco. L’uomo, con diversi precedenti per reati come oltraggio, lesioni e percosse, è stato arrestato per tentato omicidio.