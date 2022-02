Una bimba in crisi di astinenza neonatale è stata ricoverata, nella mattina del 14 febbraio, in terapia intensiva all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Al presidio ospedaliero del capoluogo la neonata è risultata positiva al drug-test dell’urina e, secondo le prime notizie, risultava essere in overdose da cocaina e cannabinoidi. Successivamente si è accertato che la bimba soffre invece di Sindrome di astinenza neonatale (San) in quanto, durante la gravidanza, è stata esposta a sostanze stupefacenti. La madre è infatti una tossicodipendente e il ricovero è stato effettuato “per complicazioni in seguito al parto”. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine.

Appena un paio di settimane fa una bimba di un anno e mezzo agrigentina venne ricoverata all’ospedale Di Cristina di Palermo dopo aver mangiato della droga. Secondo quanto infatti riporta Agrigento Notizie la piccola era riuscita a trovare in casa dell’hashish che ha ingerito. La bimba è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale dove i medici accertarono l’intossicazione da sostanze stupefacenti. I genitori, di 26 e 36 anni, residenti a Porto Empedocle erano stati denunciati dai carabinieri per l’ipotesi di lesioni colpose.