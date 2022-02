“Se escludo che nel 2023 io possa essere federatore di una coalizione di centro? Lo escludo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda sulla richiesta “forte” di centro da parte dei partiti per lanciare un’offerta politica “nel nome di Draghi”. “Ho visto che tanti politici mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando una sollecitudine straordinaria – ha aggiunto Draghi – ma vorrei rassicurarli che se decidessi per caso di lavorare dopo quest’esperienza un lavoro lo trovo da solo…”.

Alla domanda su un possibile rimpasto all’interno dell’esecutivo, il premier ha risposto netto: “No, la squadra di governo è efficiente e quindi va avanti”.