Due scosse di terremoto a un’ora di distanza, la seconda più forte della prima. Dopo il sisma di magnitudo 4.0 delle 19.55 localizzato dall’Ingv a Bagnolo di Piano, in provincia di Reggio Emilia, i sismografi dell’Ingv hanno registrato una nuova scossa alle 21 di magnitudo 4.3 con epicentro a Correggio, sempre nel Reggiano. Le scosse sono state avvertite distintamente in diverse province emiliane, da Modena a Bologna, e anche in Lombardia e Veneto.

Il primo sisma a una profondità di 7 chilometri, con epicentro a 4 chilometri dal paese della Bassa Emiliana, secondo i primi sopralluoghi non ha provocato danni come confermato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. La seconda scossa è invece avvenuta a 3 chilometri da Correggio a una profondità di 6 chilometri. Quando la terra è tremata alle 21, al Teatro comunale di Modena, dove era in programma un concerto in ricordo di Mirella Freni, diverse persone sono uscite.