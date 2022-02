“La mia leadership nel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori. Quindi è un legame politico prima che giuridico, non dipende dalle carte bollate. E lo dico consapevole di essere anche un avvocato“. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una breve dichiarazione rilasciata ai giornalisti fuori dalla propria abitazione romana. È il primo commento dell’ex premier dopo che il tribunale di Napoli ha sospeso le delibere del 3 e del 5 agosto 2021, con cui veniva modificato lo stato del Movimento 5 stelle e designato Conte nel ruolo di presidente. In serata Conte è atteso a Otto e mezzo, su La7