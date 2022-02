Una serie di “messaggi inappropriati” alle colleghe e Marc Overmars lascia il ruolo di direttore tecnico dell’Ajax. L’ex centrocampista ha abbandonato il suo incarico, che ricopriva dal 2012, dopo aver discusso con l’amministratore delegato Edwin van der Sar e il consiglio di sorveglianza a seguito di segnalazioni di presunta cattiva condotta. Una dichiarazione sul sito ufficiale dell’Ajax spiega: “Il direttore degli affari calcistici Marc Overmars lascerà l’Ajax con effetto immediato”.

“Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe per un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di lasciare il club”, si legge sul sito dei Lancieri. L’ex centrocampista di Ajax, Arsenal e Barcellona, che era al suo posto dall’estate del 2012, ha ammesso che il suo comportamento era stato “inaccettabile” e si è scusato. Il 48enne ha detto: “Mi vergogno. La scorsa settimana mi sono confrontato sul mio comportamento e su come questo è arrivato agli altri”. “Purtroppo non mi rendevo conto che stavo attraversando il limite con questo, ma questo mi è stato chiarito negli ultimi giorni. All’improvviso ho sentito un’enorme pressione”, ha spiegato Overmars.

“Mi scuso. Certamente per qualcuno nella mia posizione, questo comportamento è inaccettabile. Ora lo vedo anche io. Ma è troppo tardi – ha aggiunto – Non vedo altra opzione che lasciare l’Ajax. Questo ha anche un forte impatto sulla mia situazione privata. Per questo chiedo a tutti di lasciare me e la mia famiglia da soli”. Il presidente del consiglio di sorveglianza Leen Meijaard ha detto che il comportamento di Overmars è stato “devastante” per le donne coinvolte e ha ammesso che c’erano poche opzioni se non che “probabilmente il miglior direttore di calcio che l’Ajax ha avuto” se ne andasse. L’ex compagno di squadra olandese Van der Sar ha aggiunto: “Trovo la situazione spaventosa per tutti e concordo con le parole di Leen Meijaard”.

“Nel mio ruolo, mi sento anche responsabile di aiutare i colleghi. Uno sport e un clima di lavoro sicuri sono molto importanti. Presteremo ancora più attenzione a questo nel prossimo futuro”, ha aggiunto l’ex portiere della Juventus e del Manchester United. “Io e Marc abbiamo giocato insieme dall’inizio degli anni ’90, prima all’Ajax e poi in nazionale, e siamo colleghi nella dirigenza dell’Ajax da quasi dieci anni – ha concluso – Questo è arrivato a una fine molto brusca. Stavamo lavorando a qualcosa di davvero meraviglioso qui all’Ajax, quindi questa notizia sarà anche un duro colpo per tutti coloro che tengono all’Ajax”.