Beppe Grillo torna in campo e prova a mediare tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio dopo le tensioni tra i due emerse dopo la partita dell’elezione del nuovo capo dello Stato. In un post dal titolo Cupio dissolvi il garante pentastellato scrive un messaggio che sembra un richiamo indirizzato a tutta la comunità pentastellata: “Una volta un padre venerabile (Bapu Ghandi) disse ai suoi ‘sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo’. Così egli (l’Elevato) non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono più grande”, scrive Grillo ricevendo il ‘like’ di apprezzamento di Conte al post condiviso su Facebook.

“Sicché rinunciò a sé per consentire il passaggio dall’impossibile al necessario”, aggiunge. Quindi il monito: “Non dissolvete il dono del padre nella vanità personale (figli miei). Il necessario è saper rinunciare a sé per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce”. “Ma se non accettate ruoli e regole – conclude il cofondatore del Movimento – restano solo voci di vanità che si (e ci) dissolvono nel nulla”.

Nella giornata di martedì il presidente del M5s Conte, intervistato da il Fatto quotidiano, aveva parlato di “condotte molto gravi” di cui Di Maio “dovrà rendere conto alla nostra comunità e agli iscritti”. Poi nelle ore successive, il ministro degli Esteri aveva prima pranzato con l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, nota per essere in dissenso con molte scelte di Conte, quindi aveva incontrato la capa del Dis Elisabetta Belloni e nelle ore successive anche l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino.

Proprio su una possibile candidatura di Belloni si era consumato lo scontro tra il presidente del Movimento e il ministro: “Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza un accordo condiviso”, aveva detto Di Maio il 28 gennaio quando il nome della capa del Dis era stato ‘bruciato’ da Matteo Salvini parlando “di una donna in gamba” in diretta tv, subito seguito dall’apertura di Conte e dal veto di Pd, Italia Viva, Forza Italia e Leu. Oggi Di Maio, anche per prendere le distanze dalle accuse che lo descrivevano contrario proprio a Belloni, ha parlato con grande stima della numero uno dei servizi: “Una professionista straordinaria, con un immenso attaccamento alle istituzioni”, ha detto sottolineando di essere legato a Belloni da “profonda stima e una grande amicizia”.