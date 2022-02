“Toti ha tradito il centrodestra“. Così il commissario della Lega per la Liguria, Edoardo Rixi, al suo arrivo in via Bellerio a Milano per il consiglio federale del Carroccio, facendo riferimento al mancato appoggio del presidente della Liguria alla candidatura di Elisabetta Casellati per il Quirinale. Rixi ha quindi proseguito: “Toti ha detto di riflettere tutti insieme? Lui rifletta di mantenere le parole, noi l’abbiamo mantenute per farlo rieleggere”. Il commissario del Carroccio ha quindi fatto i conti, sottolineando che sicuramente durante il voto per la seconda carica dello Stato “20 voti di Toti son mancati” insieme ad altri “di Forza Italia”. “Le amministrazioni locali? – ha concluso – Credo che gli amministratori locali debbano occuparsi delle amministrazioni locali, se un amministratore locale vuole fare il deputato si deve candidare”.