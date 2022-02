Invece di contattare i soccorsi hanno deciso di sigillare con lo scotch la porta per non sentire più il cattivo odore che proveniva dalla casa del loro vicino. All’interno però si trovava il cadavere in decomposizione di Giovanni Maria Varese, un anziano di 67 anni che era morto per un malore già da qualche giorno. È successo a Genova nel quartiere Sant’Eusebio. Sul posto sono intervenuti il 31 gennaio i vigili urbani e i vigili del fuoco dopo l’allarme lanciato dai servizi sociali che non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo. Gli agenti, una volta riusciti a entrare, hanno trovato l’anziano a terra sopra un piumone. Il medico legale ha appurato che non c’erano segni di violenza sul corpo e che l’uomo era morto da una settimana.