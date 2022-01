“Ad eccezione della fascia d’età 0-9, tutte le altre fasce d’età mostrano sostanzialmente negli ultimi 7 giorni una decrescita dei casi”. Così Silvio Brusaferro in un video commenta i dati del monitoraggio settimanale della pandemia da Covid 19. Brusaferro sottolinea che in particolare i “più giovani” sono caratterizzati da un “quadro di crescita dell’incidenza”.

Per quanto riguarda decessi, ricoveri in terapia intensiva e ospedalizzazioni in area medica, invece, “l’età media si conferma piuttosto alta”. “È di circa 71 anni per i reparti di area medica, 68 per le intensive e 82 per i decessi”, specifica ancora il presidente dell’Istituto superiore di sanità.