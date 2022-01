“La situazione epidemiologica mostra alcuni, primi segnali, di miglioramento ma la circolazione virale è ancora molto elevata per cui si raccomandano soprattutto comportamenti prudenti, auto-sorveglianza e richiami vaccinali”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un videomessaggio, commentando i dati del monitoraggio della Cabina di regia su Covid-19 in Italia. “Dopo una lunga fase di ascesa – ha dettagliato Rezza – il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese tende ora leggermente a diminuire, fissandosi intorno a 1.823 casi ogni 100mila abitanti. Anche l’indice Rt mostra una tendenza alla diminuzione: siamo intorno allo 0.97, quindi di poco al di sotto l’unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e delle terapie intensive é rispettivamente al 30,4% e al 16,7% quindi ancora piuttosto elevato, anche se notiamo una prima leggera flessione”.