“L’importante è che tutti lavorino per il bene del Paese e non per essere protagonisti, perché la politica deve mostrare un aspetto nobile. Questo non è un gioco alla tattica e alla strategia, a imporre il proprio candidato. Deve essere un bene per il Paese”, così Graziano Delrio, deputato Pd, sull’eventualità del conclave proposto da Letta nel terzo giorno di voto per il presidente della Repubblica. “Tra i nomi del centrodestra e il ‘pane e acqua’ evocato da Letta? Meglio il pane e acqua”, conclude.