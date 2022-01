non è una rosa di candidati di bandiera, né tattica. Sono tre profili di assoluto livello”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, nel corso della quale ha presentato insieme a Matteo Salvini, Antonio Tajani e agli altri leader del centrodestra “Quella che stiamo proponendo oggi, né tattica. Sono tre profili di assoluto livello”. Così, presidente di Fratelli d’Italia, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, nel corso della quale ha presentato insieme ae agli altri leader del centrodestra la rosa di nomi per il Quirinale , da proporre al centrosinistra, al M5s e alle altre forze presenti in Parlamento, per trovare un’intesa per il Colle.

“Letizia Moratti è stata dirigente aziendale, politico, presidente Rai, sindaco di Milano, vicepresidente della Regione Lombardia. Ed è stata ministro come Einaudi, Segni, Saragat, Ciampi e Napolitano. Moratti è stata ministro dell’Istruzione come Mattarella“, ha poi continuato, presentando uno delle tre proposte. “Mi pare abbia il curriculum ed è una donna. Alla fine le donne nei ruoli apicali è sempre il centrodestra a proporle per primo”, ha attaccato.

Ma non solo: “Anche Marcello Pera è filosofo, accademico, scrittore, ex presidente del Senato e quindi seconda carica dello Stato. E’ stato presidente di uno dei rami del Parlamento esattamente come De Nicola, Gronchi, Cossiga, Scalfaro e Napolitano. Mi pare che abbia il curriculum”. Infine, l’ultimo nome proposta è quello di Carlo Nordio: “Una proposta fatta per allargare ancora di più il campo e senza un pregresso politico”, ha concluso Meloni, in merito all’ex magistrato.