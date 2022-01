Fuorionda di Enrico Mentana nella sua diretta su La7, dedicata all’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Mentre il leader del M5s, Giuseppe Conte, ribadisce la posizione del Movimento su Mario Draghi a Palazzo Chigi (“Se abbiamo affidato a un timoniere questa nave in difficoltà, non ci sono le condizioni perché si possano fermare i motori, cambiare equipaggio o chiedere al timoniere un altro incarico”), il direttore del TgLa7, pur mormorando, non riesce a non commentare le parole dell’ex presidente del Consiglio: “Pensa, è incredibile, non l’avrei mai detto. Lui se la sta giocando meglio di tutti“.

E gli fa eco il giornalista Tommaso Labate che conferma: “Sì, indubbiamente”