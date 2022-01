“Antonio Tajani ha un curriculum fantasmagorico, dieci anni presidente della Commissione europea poi presidente del Parlamento europeo, ma abbiamo scelto di non inserirlo tra i nomi perché è il coordinatore di un partito, non volevamo che si dicesse che le nostre proposte non erano fatte per avvicinare”. A sottolinearlo è Giorgia Meloni, leader e presidente di Fratelli d’Italia, nel corso della conferenza stampa del centrodestra con la quale è stata presentata la rosa di nomi per il Quirinale. Meloni pr