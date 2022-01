Sul nome di Draghi i governatori della Lega Massimiliano Fedriga e Luca Zaia erano possibulisti.”Tutti i nomi sono in campo”, ha affermato entrando alla riunione della Lega il governatore del Friuli-Venazia Giulia. “Il Parlamento è sovrano e l’elezione non deve diventare un referendum non diventi un pro o contro Draghi”. Ma dopo un’ora è Matteo Salvini a sbarrare la strada per il Quirinale all’attuale presidente del Consiglio: “Togliere dall’incarico di presidente del Consiglio Draghi sarebbe pericoloso per l’Italia“. Salvini ribadisce i ringraziamenti a Silvio Berlusconi e annuncia nuovamente la sua rosa di nomi. Alla fine schiva poi le domande. Solo davanti alla richiesta di un commento sull’apertura di Matteo Renzi a un candidato di centrodestra dice: “E’ la democrazia”. L’iniziativa, dunque, per l’elezione del prossimo inquilino del Colle è in mano al centrodestra? “Sta nelle mani di tutte le forze politiche, la condivisione si costruisce con l’iniziativa di tutti” è il lapidario commento del ministro dem Andrea Orlando