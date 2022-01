Scontri questa mattina alle 6 durante lo sgombero, emesso dall’autorità giudiziaria, nei locali del “Circolo Futurista” di Casapound in via degli Orti di Malabarba, in zona Casalbertone. Decine di persone, per lo più con i volti coperti, si sono fatte trovare all’arrivo dei poliziotti in ordine pubblico. Gli occupanti hanno opposto resistenza all’atto disposto dell’autorità giudiziaria lanciando fumogeni ed arrivando anche al contatto fisico con le forze dell’ordine. Un poliziotto è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale.