Un incontro definito “cordiale” da entrambe le parti, con l’obiettivo di fare il punto sulla partita più importante, a pochi giorni dal fischio di inizio: il Quirinale. Il presidente del M5S Giuseppe Conte e il segretario della Lega Matteo Salvini si sono visti oggi a Roma. “Draghi? Non si parla di nomi, ma di schemi politici” ha detto il leader dei 5 stelle terminato il faccia a faccia. “C’è la consapevolezza di allargare lo spettro del confronto perché abbiamo bisogno di un presidente superpartes, autorevole, che rappresenti il più ampio schieramento delle forze politiche presenti in Parlamento e non possiamo quindi eleggere un presidente di parte. Ho rappresentato a Salvini l’esigenza di eleggere un presidente che possa rappresentare tutti”. L’ex presidente del Consiglio poi ha chiarito: “Non si è parlato di rimpasto, caro a Matteo Salvini, non si è parlato di questi dettagli”. Ma Salvini le ha detto se la candidatura di Berlusconi è ancora in campo? “Credo che abbiano in programma un incontro” ha concluso Conte