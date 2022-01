Un bambino di 7 anni è stato investito da un’auto a Olmo, nel comune di Arezzo, intorno alle 7.30 di mattina. L’uomo alla guida non si è fermato a prestare soccorso al bambino, che stava andando a scuola ed è stato subito trasportato all’ospedale Meyer di Firenze in codice giallo con un’eliambulanza Pegaso, attivata dalla centrale emergenza della Regione Toscana. L’incidente è avvenuto sulla strada regionale 71, una via che collega Arezzo con la Valdichiana, molto trafficata di prima mattina. Sul posto i mezzi della croce bianca e la polizia municipale stanno eseguendo i rilievi, mentre le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’uomo, che rischia un processo per omissione di soccorso.

(Notizia in aggiornamento)