Matteo Salvini frena l’ipotesi di Mario Draghi alla presidenza della Repubblica. “Penso che debba andare avanti a fare quello che sta facendo, non può abbandonare il lavoro in corso“. Il no alla corsa al Quirinale dell’attuale presidente del Consiglio, da parte leader del partito di centrodestra più numero in Parlamento, arriva a margine di una iniziativa elettorale a Porta Portese a sostegno della candidatura di Simonetta Matone alle suppletive per il collegio Roma centro della Camera. L’obiettivo del Carroccio, stando alle parole dello stesso Salvini, sarebbe quello di lavorare “per una elezione veloce di un esponente di centrodestra dopo trent’anni. Penso che l’alternanza anche al Quirinale faccia bene”. La Lega medita di uscire dal governo? “Lo leggo sui giornali, leggo anche cosa ho in testa io ma cosa ho in testa io lo so io. Noi stiamo al governo finché non finisce l’emergenza sanitaria ed economica. Sarà un 2022 molto pesante, non so se avete notato, i tassi di interesse e le rese sui titoli di stato sono tornati a due anni fa, lo spread cresce, il costo dell’energia, l’inflazione cresce. Non è il momento di fare giochini politici, lo lascio ad altri”, ha concluso Salvini.