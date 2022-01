“Draghi ci ha messo la faccia, è stato netto e chiaro a spiegare i contenuti del decreto per spiegare le direttive ai cittadini italiani. Ci ha messo la faccia come faceva Conte lo scorso anno. Ascoltiamo la conferenza stampa, figuratevi se non arriva. Draghi inserisce l’obbligo vaccinale quando il 90% degli italiani è vaccinato e non va a parlare a tutto il popolo italiano per spiegare il motivo. È incredibile. Non hanno fatto una conferenza stampa neanche il ministro Speranza o Bianchi, sono usciti di fronte a Palazzo Chigi a dire due o tre cosine, è incredibile”. Sono le parole del senatore del M5s, Danilo Toninelli, sulla “mancata” conferenza stampa di Mario Draghi dopo l’ultimo decreto.