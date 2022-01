Costretto a rivedere la scelta del silenzio dopo critiche e polemiche. Tre giorni dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto con le nuove misure anti-Covid, Mario Draghi ha deciso di convocare una conferenza stampa per lunedì 10 gennaio. La notizia, anticipata dai quotidiani, è stata confermata da fonti di Palazzo Chigi.

Stando a quanto fatto trapelare dell’esecutivo, in un primo momento si era ipotizzato anche di tenere la conferenza stampa giovedì dopo l’ok al nuovo decreto con gli aiuti per le attività colpite dalla stretta anti-Covid. Poi in serata si è deciso di svolgerla lunedì alla riapertura, viene spiegato, di scuole e attività. La conferenza stampa servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in campo nelle ultime settimane per contrastare l’avanzata della variante Omicron, da ultimo l’obbligo vaccinale per gli over 50 in vigore da oggi.