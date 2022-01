“Non ho un identikit per il Quirinale, credo che la figura l’abbia delineata il discorso di fine anno Mattarella. La figura di Mattarella deve essere presa in esempio, ma mi piacerebbe una figura femminile”, così Gianfranco Mascia nel corso di presentazione della manifestazione del 4 gennaio per dire no all’elezione di Berlusconi al Quirinale.