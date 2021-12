Norme-rebus a fine anno – Niente isolamento per chi ha avuto il booster o la 2ª dose da meno di 4 mesi E Pass ancora “rafforzato”

Nel Paese di Sottosopra non deve discolparsi chi vuole al Quirinale un puttaniere pregiudicato che ha frodato il suo Paese e finanziato la mafia, ma chi inorridisce all’idea. La Camera celebra un consigliere regionale che si uccide dopo la condanna per essersi pagato le spese private coi soldi nostri, confondendo suicidio e assoluzione. E il […]

Michel Thoulouze – Ex manager tv Quel film “sparito” su B.: “Fu offerto a Silvio” Il documentario – Prodotto per Canal Plus, non andò mai in onda: conteneva l’ultima intervista a Paolo Borsellino che parlava dei rapporti con il boss Mangano Di Marco Lillo

L’inchiesta Caso Eni, ora Brescia riapre il fascicolo sui pm di Milano Dietrofront – L’indagine su De Pasquale e Spadaro era chiusa. Adesso la Procura chiede altri 6 mesi: “Serve una consulenza sui file non agli atti” Di Gianni Barbacetto e Antonio Massari

Quirinale 2022 – Le mosse di Berlusconi “Sono più popolare di Draghi”: la campagna di B. non si ferma Telefonate – Il Caimano euforico: “Ho già 150 voti in più”. La mozione sui cattolici in Myanmar, rilanciata da Dell’Utri Di Giacomo Salvini

Dublino Basta con le barricate: il Sinn Féin è pronto a governare l’Irlanda Il partito dava voce alla lotta armata dell’Ira contro Londra: ora parla di case e sanità, McDonald lo ha cambiato Di Sabrina Provenzani

Cina Hong Kong, arrestata la pop-star Denise Ho nel blitz a Stand News: celebrò Tienanmen Non solo reporter: oltre ai giornalisti dello Stand News, media online vicino alle istanze del movimento filo-democratico dei ragazzi di Hong Kong, ieri è finita in manette anche la pop star e attivista Denise Ho. Più di duecento poliziotti hanno fatto irruzione negli uffici della testata per sequestrare tutto il materiale giornalistico e arrestare la […] Di RQuotidiano

“C’era due volte” Rodari e l’isola della clausura Sulle tracce del barone Lamberto – A San Giulio, in mezzo al lago d’Orta in cui è ambientato il racconto, la vita del monastero benedettino “Abbiamo giovanissime vocazioni. E la sera ci facciamo da sole un Tg” Di Alex Corlazzoli

Il romanzo di Houellebecq La spy-soap “Annienta” l’uomo Esce il 7.01 – Saga familiare, fantapolitica… un po’ troppo Di Camilla Tagliabue

Berlusconi al Quirinale? No, grazie Le Camere del bunga-bunga e di Ruby nipote di Mubarak Ventitreesima puntata. L’inizio della fine – Bocciato dalla Consulta e dagli elettori, B. si fidanza e trascina i suoi nel ridicolo. Fra spread, scandali e retate Di Marco Travaglio

Come a fine 2020 Lombardia al collasso fra tamponi e ospedali “Nonostante il boom di contagi in Lombardia, la situazione è ben diversa da un anno fa”, parole di Guido Bertolaso ieri al Corriere. Per il consulente della Regione Lombardia negli ospedali “i reparti non sono chiusi, si fanno gli ambulatori, gli interventi. Un anno fa tutto era molto diverso. Per questo nonostante il record cambia […] Di Andrea Sparaciari

Cene eleganti Quirinale, la corsa ai voti mentre a Bari è alla sbarra Convalescenze, elezioni, cambio di giudici, Covid e strutture inagibili. Il procedimento penale a Bari contro Silvio Berlusconi, accusato di aver pagato l’imprenditore Gianpaolo Tarantini per mentire ai pm baresi che indagavano sulle escort alle feste, a 12 anni di distanza dai fatti contestati, è ancora nella sua fase iniziale. Anche la prossima udienza, quella del […] Di Francesco Casula

Sentenza stato-mafia Trattativa, giudici: “Altri 90 giorni per le motivazioni” Altri 90 giorni di tempo per scrivere le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo Trattativa Stato-mafia. Come riporta Antimafiaduemila, la Corte di assise di Appello di Palermo, ha infatti chiesto altri tre mesi. Sono in fase di stesura le motivazioni della sentenza con la quale il 23 settembre scorso, ha disposto l’assoluzione dell’ex […] Di RQuotidiano

Reggio Emilia Saman, al vaglio dei Ris le ossa pescate dal Po: verifiche sul Dna Il ritrovamento di un frammento osseo nell’area del Lido Po di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, fa riaccendere i fari sul caso di Saman Abbas, la diciottenne di origine pachistana scomparsa lo scorso maggio a Novellara, nella Bassa Reggiana. Lo scrive l’edizione locale del Resto del Carlino, secondo cui i Ris di Parma analizzeranno […] Di Nat. Cia.

Dopo la missiva a Carfagna Pittelli resta in carcere. “Lettera non vagliata” Restain carcere l’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato nel maxi-processo “Rinascita-Scott”. Lo ha deciso il Tribunale di Vibo Valentia, confermando la revoca dei domiciliari dopo la lettera scritta da Pittelli al ministro Mara Carfagna per ottenere aiuto “in qualunque modo”. Per i giudici a Pittelli non può essere applicato l’art. 18 dell’ordinamento penitenziario […] Di Lu. Mu.

“Difetto di procedibilità” Omicidio Ciatti, libero il ceceno a processo scarceratoper un “difetto di procedibilità”. Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno accusato dell’omicidio di Niccolò Ciatti a Lloret de Mar nel 2017, è uscito da giorni dal carcere di Rebibbia e ha già lasciato l’Italia. A comunicarlo è stata la famiglia del giovane scandiccese ucciso. I giudici della Corte d’Assise hanno ritenuto che Bissoultanov non fosse […] Di RQuotidiano

I personaggi del 2021 – Economia Da Cingolani al caso Gkn l’anno della Transizione flop Cingolani Un equivoco chiamato “Mite” Nessuno ha capito perché Beppe Grillo ha indicato Roberto Cingolani come ministro della Transizione ecologica dando l’ok al governo Draghi, fatto sta che nei suoi 11 mesi il ministro-scienziato-manager (in aspettativa) di Leonardo è riuscito a inimicarsi tutti, ambientalisti e 5Stelle. Al suo ministero regna il caos, la parte “green” […] Di RQuotidiano

Il peggio del 2021 – Il Generalissimo Promesse disattese e preghiere ai santi, sempre in mimetica Quando inizia il passaggio delle consegne, dalle mani di Domenico Arcuri alle sue, il generale Francesco Paolo Figliuolo muove i primi passi in pompa magna e si presenta nella struttura commissariale di cui deve prendere le redini accompagnato da dieci ufficiali. Una parata di stellette. È marzo, la nomina del premier Mario Draghi avviene con […] Di Natascia Ronchetti

I dati del Viminale Bimbi contesi, 70 finiti all’estero come Eitan Crescono femminicidi e minacce ai cronisti Quello del piccolo Eitan non è un caso isolato. Sono 71 le indagini in corso in tutta Italia sulle cosiddette “sottrazioni di minori”, bambini portati all’estero da uno dei due genitori o da altri familiari. Un dato cresciuto del 14% nel giro di 12 mesi, secondo il dipartimento della Pubblica sicurezza del Viminale, che ieri […] Di Vin. Bis.

Suicidio dopo la condanna Tributo della Camera a ex consigliere Burzi La Cameraha reso omaggio con un lungo applauso alla memoria di Angelo Burzi, l’ex assessore regionale della Giunta piemontese e dirigente di Forza Italia, che si è suicidato nella sua abitazione la notte di Natale, dopo la recente condanna in Appello per peculato nell’inchiesta Rimborsopoli. I giudici hanno accertato come Burzi abbia incassato dalla Regione […] Di RQuotidiano

Bundesliga Allenatori giovanili sottopagati, “Indagati i vertici del Bayern” I dirigenti di vertice del Bayern Monaco sotto inchiesta. Secondo l’emittente tedesca Wdr, la procura di Monaco di Baviera avrebbe aperto un’indagine sulle possibili violazioni relative ai salari minimi dei tecnici delle giovanili. Gli allenatori sarebbero stati sottopagati rispetto alle prestazioni offerte e lamenterebbero anche la mancata retribuzione di straordinari e l’assenza di rimborso spese […] Di RQuotidiano

Usa- Russia Crisi Ucraina, Biden offre a Putin una “soluzione diplomatica” Si terrà stasera (in Italia saranno le 21.30) il secondo colloquio in pochi giorni tra il presidente americano Joe Biden e l’omologo russo Vladimir Putin. Il tema principale resta la crisi in Ucraina; funzionari della Casa Bianca hanno anticipato che Biden offrirà a Putin una “soluzione diplomatica” senza dare altri particolari. Di certo è proprio […] Di RQuotidiano