Amore, amicizia, generosità, anche in versione natalizia. Questo fine anno sui campi di provincia è all’insegna dei buoni sentimenti, per questa ultima Domenica Bestiale di un nefasto 2021. E dunque tra un delizioso romanticismo che finalmente vede i campetti come una location del cuore, generosi presidenti che offrono squadre via social, prelibatezze elargite dagli spalti e amichevoli confronti, il bene delle domeniche bestiali vince sempre.

OGGI SPOSI

È stupenda l’immagine che arriva da Treviso e che ci ha gentilmente concesso la bella pagina Facebook “Roba da Arbitri”. Durante una partitella amichevole un arbitro ha chiesto all’arbitro donna di sposarlo, con tanto di fascio di rose e si presume anello: ha detto sì, come documenta l’abbraccio in lacrime al terzo assistente, evidentemente amica. Tutto pronto per la vita coniugale dei due colleghi dunque: lei ha già inserito in lista nozze una scorta di cartellini gialli da usare in casa…dove non ci sarà Var che lui potrà invocare, ovviamente. Augurissimi ragazzi.

EH L’AMICO È

Che mondo sarebbe senza gli amici? Eh già, sui campi di calcio minore poi sono preziosi, visto a volte il grado di animosità. Ma può capitare che l’amico si trasformi in nemico? Sì, come emerge dalla Prima Categoria Laziale e dalla squalifica di quattro giornate presa da Alessandro Valeri della Vis Sgurgola “perché a fine gara avvicinava l’arbitro rivolgendogli espressione offensiva e minacciosa. Successivamente aggrediva un proprio compagno colpendolo ripetutamente con calci e pugni facendolo cadere a terra”. Il motivo del contendere? Pare fosse “la busta” per gli arbitri di cui sopra.

FACEBOOK SHOPPING

Il social di Zuckerberg ha ormai tante funzioni, tra cui anche quella degli annunci commerciali. E può capitare di questi tempi di trovarci pure una squadra di calcio. Sì, perché il proprietario del Beroe Stara Zagara ha messo in vendita il club, che milita nella massima serie bulgara, su Facebook: basta mandare una mail con l’offerta, magari ci si ritrova proprietari. Già una volta il club era stato messo in vendita al costo di un caffè in segno di polemica dopo le lamentele dei tifosi, questa volta potrebbe diventare una bella idea regalo per giovani sposini, chissà.

BANDIERE A PEZZI

Curiosa la multa comminata al Saviano, squadra campana di Eccellenza, che dovrà versare 600 euro perché: “Propri sostenitori, come relazionato dall’AA2, venivano lanciati in campo tre pezzi di aste di bandiere”. Ma pare che il direttore di gara si sia sbagliato e gli oggetti oblunghi non fossero in realtà aste da bandiera, ma vista la location e il periodo, pezzi di capitone sottratti al cenone di Natale da utilizzare come arma non convenzionale.