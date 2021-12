Durante la consueta diretta natalizia del Norad, la Difesa americana, il presidente degli Stati uniti Joe Biden ha risposto ad alcune telefonate insieme alla moglie Jill. Tra le chiamate anche quella di un sostenitore di Trump, che si è presentato come Jared. E dopo aver augurato buon Natale ha chiuso la chiamata dicendo “Let’s go Brandon”, ossia l’offesa in codice dei sostenitori di Trump contro Biden (che deriva da un coro da stadio che insultava il presidente Usa con “Fuck you Biden“). Biden, impassibile, ha ripetuto “Let’s go Brandon, I agree”, mentre la moglie Jill si è mostrata in imbarazzo