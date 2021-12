Durante una battuta di caccia nei pressi del Parco nazionale del Circeo, in provincia di Latina, un 30enne ha colpito per sbaglio il segugio di un altro cacciatore, 60enne, che era con lui. Lo ha scambiato per un cinghiale. Purtroppo per il cane non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Il padrone, per vendetta, ha quindi sparato con il fucile al collega, colpendolo con i pallini a una gamba. Il 30enne è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale dal personale sanitario del 118, dove è stato ricoverato per essere operato. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. L’uomo che ha sparato è stato arrestato dai carabinieri.