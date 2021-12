di Monica Valendino

Ecco un mio piccolo breviario per capire e tradurre bene il politichese, lingua in voga in Italia indicativamente dal dopoguerra e relativamente ridotta a un numero esiguo di individui, soprattutto quelli esistenti in zona Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi, tutti siti in Roma. Alcuni esempi recenti dunque – da me reinterpretati – per comprendere meglio il significato delle frasi idiomatiche.

Mario Draghi:

“Questo esecutivo ha fatto molto di più di quel che era stato chiamato a fare”

(Sono il migliore, senza di me questi politici cosa avrebbero combinato?)

“Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni”

(Cara Giorgia Meloni, sono un vecchio patriota, perché non mi voti anche tu al Quirinale?)

“Vorrei ringraziare i giornalisti per tutto ciò che fate per la democrazia e la libertà”

(Senza un’informazione praticamente a senso unico oggi forse non sarei qui. Non posso dirlo ma quei due o tre che restano a fare il loro lavoro vorrei vederli nello spazio con i satelliti che stiamo per inviare)

“L’Italia lancerà la maggiore costellazione europea di satelliti per l’osservazione della Terra in orbita bassa”

(Leggi sopra)

Matteo Salvini:

“Il premier è autorevole, solo lui può tenere in piedi questa maggioranza”

(Col cavolo che lo votiamo, altrimenti qui si va al voto)

Matteo Renzi:

“Auspico che l’azione del governo possa proseguire nei prossimi mesi con la necessaria continuità e la medesima energia”

(Draghi rimanga dov’è che devo sistemare ancora un po’ di cosucce mie)

Di Maio:

“La forte sinergia tra Presidenza del Consiglio e Ministero degli Esteri rappresenta una condizione essenziale per realizzare una politica estera all’altezza”

(Mario, rimani dove sei. Altrimenti che fine faccio io tra taglio parlamentari e Movimento in caduta libera?)

Enrico Letta:

“Da gennaio comunque i dem sono pronti a discutere di tutte le opzioni con tutte le forze politiche, a condizione che non si facciano manovre sottobanco”

(Draghi al Quirinale va bene, ma anche no se poi noi rimaniamo fuori da un governo)

Silvio Berlusconi:

“Draghi resti premier fino al 2023”

(Per il Colle ci sono io e basta, e altro che nonno. Io sono già bisnonno, patriota e garantirò la pensione a tutti i parlamentari che altrimenti se andassero a elezioni prima di settembre la perderebbero)

Pierluigi Bersani:

“Lega e 5S hanno messo insieme burro e ferrovia”

Perdonino i lettori ma qui non si trovano davvero traduzioni.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!