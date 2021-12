Tra venerdì 17 e lunedì 20 dicembre nel pistoiese sono morti di Covid padre, madre e figlia. Tutti e tre testimoni di Geova, Guido Martinelli, la moglie Vittorina Spadi e la figlia Roberta, a sua volta madre di due figli, non si erano vaccinati. Il padre, 86 anni, e la madre erano ricoverati all’ospedale Santo Stefano di Prato, mentre la figlia Roberta, 53 anni, nella struttura di Ponte a Niccheri a Firenze.

Lo ha riportato Il Giorno, ricordando che la famiglia era conosciuta nella zona perché aveva lavorato a lungo nella ristorazione, il padre aveva lavorato come cuoco e la figlia faceva la cameriera in un ristorante sul Monte Abetone. La Nazione ha scritto che erano originari della borgata La Secchia, nel comune di Abetone Cutigliano, ma risiedevano nella frazione di Spignana, a San Marcello Piteglio. Il sindaco Luca Marmo, secondo quanto riferito da la Nazione, ha dichiarato: “Sono vicino alla famiglia in un momento di così grande dolore, tutta la comunità si stringe attorno a loro. Voglio esprimere il dolore di noi tutti affinché si sentano meno soli in un momento così duro da affrontare”. Poi ha fatto un passaggio sulla pandemia, che nelle scorse settimane è cresciuta nelle montagne del pistoiese: “Dobbiamo vaccinarci, portare la mascherina, rispettare il distanziamento, lavarci e disinfettarci le mani spesso. Utilizzare i presidi che ormai conosciamo fin troppo bene è necessario per chiudere i conti con questa pandemia”, ha concluso il sindaco.