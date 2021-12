Il 19 novembre aveva partorito una bambina all’ospedale di Sessa Aurunca, dove aveva scoperto di essere positiva al Covid. Morena di Russo è morta un mese dopo, nella mattinata del 19 dicembre. La vicenda è riportata dal quotidiano Cronache di Caserta. La ragazza, 29 anni, originaria di Sparanise, in provincia di Caserta, non era vaccinata. Dopo aver saputo del contagio era stata trasferita al Covid Hospital di Maddaloni, ma le sue condizioni sono peggiorate con il passare delle settimane, fino al coma e al decesso.

A dare l’annuncio è staro Giovanni Lombardi, sindaco del paese vicino di Calvi Risorta e medico anestesista alla struttura ospedaliera Monaldi di Napoli, con un post su Facebook. “Il Covid non fa distinzioni di età, sesso o razza. La comunità di Sparanise oggi, a causa del Covid, piange la sua vittima più giovane. La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare”, ha scritto Lombardi.

Molti amici, parenti e conoscenti del piccolo paese di meno di 8mila persone hanno lasciato un messaggio di addio alla ragazza sui social. Tra questi la cugina, che ha scritto su Facebook: “Oggi la piccola Sofia compie un mese e ieri era il compleanno della sua mamma Morena che stanotte, dopo un mese di ricovero in ospedale muore di Covid-19, perché il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi e farlo dopo il parto”.